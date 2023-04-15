Можливий фатальний поворот! Що принесе Венера у Близнюках і чим небезпечний 'коридор затемнень'

Венера, яка перебуватиме у знаку Близнюки до 8 травня, принесе важливі новини всім уродженцям зодіакального кола, причому не обов'язково приємні. Можливі емоційні сплески та несподівані повороти подій.

Про це заявила астрологиня алентина Віттрок. За її словами, цей період буде сприятливим для Водоліїв та Терезів. Близнюки матимуть шанс проявити себе.

"Для Стрільців це час партнерської активності, для Тельців – подарунків. Ракам принесе еротичні сни, Левам – нових шанувальників, Дівам – прихильність начальства, Скорпіонам – підвищений інтерес з боку протилежної статі, фінансову допомогу від партнерів, Козерогам – службовий роман", – зазначила вона.

На Риб чекає справжнє кохання та яскраві емоції.

Астрологиня додала, що з 20 квітня по 5 травня буде "коридор затемнень", а це може внести відбиток фатальності у стосунки. Знайомства в даний період здатні значною мірою вплинути на майбутнє: якщо будуть сварки, стосункам прийде крах.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.