Возможен роковой поворот! Что принесет Венера в Близнецах и чем опасен 'коридор затмений'

Венера, которая будет находиться в знаке Близнецы до 8 мая, принесет важные новости всем уроженцам зодиакального круга, причем не обязательно приятные. Возможны эмоциональные всплески и неожиданные повороты событий.

Об этом заявила астролог Валентина Виттрок. По ее словам, этот период будет благоприятным для Водолеев и Весов. Близнецы получат шанс проявить себя.

"Для Стрельцов это время партнерской активности, для Тельцов – подарков. Ракам принесет эротические сны, Львам – новых поклонников, Девам – благосклонность начальства, Скорпионам - повышенный интерес со стороны противоположного пола, финансовую помощь от партнеров, Козерогам – служебный роман", – отметила она.

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Рыб ждет настоящая любовь и яркие эмоции.

Астролог добавила, что с 20-го апреля по 5-е мая будет "коридор затмений", а это может внести отпечаток фатальности в отношения. Знакомства в данный период способны в значительной мере повлиять на будущее: если будут ссоры, отношениям придет крах.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.