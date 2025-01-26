Чи можливо вийти на пенсію без наявності стажу: відповідь ПФУ

Українці, які не мають необхідного стажу для виходу на пенсію за віком або взагалі ніколи не працювали, все ж можуть розраховувати на допомогу від держави. Для таких осіб передбачена соціальна пенсія без стажу, але її призначення можливе лише за виконання певних умов і досягнення відповідного віку.

Як отримати мінімальну пенсію без стажу

Якщо людині бракує стажу для виходу на пенсію, вона може "докупити" необхідні роки або почекати до моменту, коли досягне віку, що відповідає її стажу. Про це пише Уніан. Для виходу на пенсію у різному віці потрібна така кількість стажу:

60 років – 31 рік стажу.

– 31 рік стажу. 63 роки – 21 рік.

– 21 рік. 65 років – 15 років.

Якщо ж особа взагалі ніколи не працювала, вона може отримати соціальну допомогу для пенсіонерів без стажу після досягнення 65 років. Сума виплат дорівнює прожитковому мінімуму, який у 2024 році становить 2361 гривню.

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Як оформити соціальну пенсію

Щоб оформити соціальну допомогу, потрібно звернутися до органу соцзахисту. Необхідно подати такі документи:

паспорт;

довідку про страховий стаж із Пенсійного фонду;

декларацію про доходи на основі довідок від кожного члена сім’ї.

Підстави для відмови у соціальній пенсії

Соціальну допомогу можуть не призначити, якщо:

особа працює, отримує іншу пенсію, здає в оренду майно або має додаткові джерела доходу;

за останні 6 місяців хтось із членів сім’ї здійснив покупку або оплатив послугу вартістю понад 50 000 гривень;

у власності особи чи її сім’ї є друге житло або більше однієї машини;

сукупний середньомісячний дохід сім’ї за останні 6 місяців перевищує 2361 гривню.

Пенсія для багатодітних матерів без стажу

Багатодітні матері, які народили п’ять і більше дітей, мають право на достроковий вихід на пенсію у 50 років, за умови, що їхній страховий стаж становить 15 років. До стажу включається період догляду за дітьми до 3-річного віку, якщо мати отримувала відповідну грошову допомогу.

Якщо мати п’яти і більше дітей має мінімум 15 років стажу, вона може вийти на пенсію навіть за відсутності офіційної трудової діяльності. У разі її відсутності таке право може бути передано багатодітному батькові.

Раніше ми розповідали, яка категорія українців з маленькою пенсією має право на доплати.

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