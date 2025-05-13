Чи можливо вийти на пенсію до досягнення пенсійного віку: відповідь ПФУ

У разі звільнення працівника за ініціативою роботодавця — наприклад, через ліквідацію підприємства, його реорганізацію, банкрутство, скорочення штату або зміну профілю діяльності — законодавство передбачає особливий захист для осіб, які наближаються до пенсійного віку.

Згідно із Законом України "Про зайнятість населення", працівники, яким на момент звільнення залишилося не більше 1,5 року до досягнення пенсійного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію. Однак реалізувати це право можна лише за певних умов. Про це пише sud.ua.

По-перше, протягом 30 днів після звільнення людина має стати на облік у центрі зайнятості. По-друге, впродовж семи календарних днів їй не повинні запропонувати підходящу роботу. Лише в такому випадку можна ініціювати дострокове пенсійне забезпечення.

При цьому важливо, щоб у особи був наявний страховий стаж, який відповідає мінімальним вимогам для призначення пенсії за віком згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Вік і страховий стаж підтверджуються шляхом обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Фондом соціального страхування.

Щоб скористатися цією можливістю, зареєстрований безробітний має подати до служби зайнятості дві заяви: одну — з проханням направити клопотання до Пенсійного фонду, іншу — про припинення його реєстрації в центрі зайнятості.

Раніше ми розповідали, що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком.

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