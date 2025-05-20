Можливі короткочасні опади: прогноз погоди в Україні на 21 травня

Протягом тижня з 19 по 25 травня в Україні пануватиме нестійка й прохолодна погода. Через активний циклон і надходження холодного повітря з північного заходу в багатьох регіонах спостерігатиметься зниження температури, часті опади, подекуди — грози, град і сильні пориви вітру.

Як повідомляє Meteoprog, погодні умови будуть переважно дощовими. Середа, 21 травня, принесе відносне затишшя — значних опадів не передбачається. Лише на півночі, сході та місцями в центрі країни можливі короткочасні дощі. Вітер зміниться на західний, 7–12 м/с.

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У нічний час стовпчики термометрів покажуть від +3 до +10 °C, а вдень температура підніметься до +18…+23 °C.

Раніше ми розповідали, якою буде погода в Україні 17 травня.

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