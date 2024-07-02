Вперше за 12 років угорський прем'єр Орбан прибув до Києва (відео)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва у вівторок для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити питання угорсько-українських відносин.

Візит Орбана, відвертого критика західної військової допомоги Україні, відбувся наступного дня після того, як Угорщина почала головувати у Раді ЄС, зазначає Reuters.

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"Найважливіша тема переговорів — це шанс на встановлення миру", — повідомив агентству у відповіді електронною поштою керівник пресслужби Орбана Берталан Хавасі, додавши, що обидва лідери також обговорять угорсько-українські двосторонні відносини.

Орбан прибув до Києва з візитом в Україну вперше після початку війни, зазначає AFP. Угорський прем'єр, єдиний лідер ЄС, який підтримував зв'язки з росією з моменту її вторгнення до України у 2022 році.

Це перший візит Орбана до України за багато років. Він не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка. Востаннє Орбан відвідував Київ у 2012 році для зустрічей з тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Раніше повідомлялося, що Орбан вимагає визнання всього Закарпаття "традиційно угорським".

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