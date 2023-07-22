Вбирає неприємні запахи та бореться з підвищеною вологістю: топ-3 незвичні способи застосування деревного вугілля у побуті

Існує кілька цікавих способів використання деревного вугілля у вашому будинку, про які розповість UaPortal.

Позбавтеся від неприємних запахів у холодильнику швидко і просто. Просто наповніть невелику ємність деревним вугіллям та розмістіть її на одній з полиць. Воно ефективно поглине всі неприємні аромати.

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Боротьба з вологою в будинку

Ванні кімнати часто стають джерелом високої вологості, що може призвести до утворення плісняви. Замість витрат на осушувач повітря, скористайтеся деревним вугіллям. Просто заповніть контейнер для відходів деревним вугіллям, проколіть кілька отворів у верхній частині та розмістіть його у вологих місцях вашого житла. Якщо у вас є домашні тварини, ви також можете покласти деревне вугілля в шкарпетку і повісити її там, де необхідно усунути вологу або неприємні запахи.

Збереження свіжості квітів

Деревне вугілля може стати вашим союзником у збереженні краси квітів. Просто додайте декілька невеликих шматочків деревного вугілля до вази з квітами. Цей матеріал працює як фільтр, що допомагає захистити воду від забруднень, що спричиняють в’янення квітів.

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