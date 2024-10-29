Внутрішньопереміщеним особам надаватимуть новий вид субсидій: про що йдеться

Кабінет Міністрів України запроваджує новий вид підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - грошову компенсацію витрат на оренду житла. За словами заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак, програма стартує з середини січня 2025 року.

Про деталі нової програми розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Механізм нарахування субсидії враховуватиме:

ринкову вартість оренди в конкретному населеному пункті

кількість членів родини та мінімально необхідну для них житлову площу

сукупний дохід сім'ї

На допомогу можуть розраховувати родини ВПО, які витрачають понад 30% свого доходу на оренду житла. Для малозабезпечених сімей цей поріг буде нижчим.

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Оформлення субсидії відбуватиметься в електронному форматі через портал Пенсійного фонду, який автоматично збиратиме необхідні дані з державних реєстрів.

Пілотний проект охопить дев'ять областей з найбільшою концентрацією переселенців: Чернігівську, Сумську, Харківську, Запорізьку, Миколаївську, Дніпропетровську, Херсонську, Луганську та Донецьку. Згодом програму планують поширити на всю територію України.

Нагадаємо, ми вже писали, як зміняться субсидії в Україні з 1 листопада.

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