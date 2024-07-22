ВПО чекають зміни у виплатах з 1 серпня: що потрібно знати переселенцям

Починаючи з 1 серпня переселенці в Україні зіткнуться з нововведеннями у системі соціальних виплат. ВПО, які вперше звернулася за допомогою, будуть отримувати грошову допомогу протягом шести місяців. Кошти будуть виплачуватися одному з членів сім'ї, але це лише частина змін.

Згідно з інформацією від Наталії Юрлової, юристки громадської організації "Донбас SOS", ВПО мають право на фінансову підтримку від держави, проте процедура виплати цих коштів досі невизначена. Про це пише видання "На пенсії".

Щомісячна фінансова допомога для ВПО включає:

3000 грн для неповнолітніх (до 18 років) та людей з обмеженими можливостями;

для неповнолітніх (до 18 років) та людей з обмеженими можливостями; 2000 грн для дорослих.

Ця допомога надається родинам, які вперше звертаються за такою підтримкою, на піврічний період і виплачується одній особі з сім’ї. Для деяких категорій ВПО існує можливість продовження виплат на наступні шість місяців.

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На отримання допомоги мають право:

ВПО, які переселилися з 1 січня 2022 року із зон бойових дій або тимчасово окупованих територій;

ВПО, чиє житло було знищено або сильно пошкоджено до стану непридатного для проживання;

діти, народжені у ВПО.

Юристка зазначила, що люди, які тимчасово не працюють, повинні протягом трьох місяців після призначення допомоги або знайти роботу, або зареєструватися у центрі зайнятості. В іншому випадку виплати будуть припинені.

Відсутність чіткого терміну перебування на обліку в центрі зайнятості створює проблеми. Відомі випадки, коли виплати припиняли через 2-3 місяці перебування на обліку, що є неправомірним і може бути оскаржено.

Щоб отримати допомогу, можна звернутися до:

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

органів соціального захисту населення;

уповноваженої особи місцевої ради;

через мобільний додаток "Дія".

Допомога не надається у випадках, якщо протягом трьох місяців після звернення або під час отримання допомоги члени сім’ї:

придбали транспортний засіб, вік якого менше ніж 5 років;

оплатили послуги або придбали майно на суму понад 100 тис. грн;

мають депозит або облігації на суму понад 100 тис. грн;

володіють житлом, яке не входить до переліку, з площею не менше 13,65 м² на одного члена сім’ї;

придбали житло за державні компенсаційні кошти;

знаходяться на повному державному утриманні;

зареєстрували місце проживання у зруйнованому чи пошкодженому житлі (виняток становить реєстрація дітей);

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

засуджені або оголошені у розшук за злочини проти національної безпеки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що декому з ВПО загрожують суди.

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