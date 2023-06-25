Лікарі пояснили, від яких продуктів варто відмовитися під час сніданку

Ранкове споживання хліба і булочок може мати негативний вплив на здоров'я, повідомляють медичні фахівці. Високий вміст вуглеводів у таких продуктах сприяє підвищенню рівня цукру в крові, спричиняє надмірну вагу і знижує працездатність.

Згідно з доповіддю, опублікованою на Ukrhealth, дієтологи рекомендують уникати випічки, булочок, круасанів та бутербродів під час сніданку, оскільки така їжа впливає на виділення хімічних речовин, зокрема дофаміну, що врешті-решт зумовлює почуття втоми.

Крім того, споживання таких продуктів може сприяти розвитку різноманітних небезпечних захворювань.

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Експерти навели декілька причин, чому варто обмежити споживання випічки та інших вуглеводів уранці. Після прийому їжі, багато вуглеводів може спричинити значне зниження рівня глюкози в крові, що негативно впливає на ендокринну систему та підшлункову залозу. Часте споживання вуглеводів під час сніданку може знизити чутливість до інсуліну, що сприяє набуттю зайвої ваги.

Також виявлено, що споживання вуглеводної їжі вранці зменшує чутливість до гормону ситості - лептину. Лептин відповідає за почуття ситості, але при вживанні вуглеводів ситість знижується, що спонукає людину до переїдання.

Часте вживання вуглеводів також може сприяти розвитку дисбактеріозу. Вуглеводи, спожиті натщесерце, сприяють порушенню рівноваги між корисними та шкідливими мікроорганізмами в кишківнику, що призводить до розвитку різноманітних симптомів, таких як відчуття важкості, запаморочення, метеоризм та розлади травлення.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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