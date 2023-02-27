Лікарі пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад

Ви коли-небудь замислювалися, чому шоколад токсичний для собак? Згідно з дослідженням Американського хімічного товариства, все зводиться до однієї кофеїноподібної молекули – теоброміну. Люди легко засвоюють теобромін, а собаки – ні. Вони повільно переробляють теобромін і кофеїн, що дозволяє цим токсичним сполукам накопичуватися в їхніх системах і викликати клінічні ознаки, пов’язані з отруєнням шоколадом.

Але коли справа доходить до токсичності, не весь шоколад впливає на тварин однаково. Те, що станеться, коли собака їсть шоколад, залежить від типу шоколаду, який вона споживала. Кондитерський шоколад і какао, наприклад, вважаються найбільш токсичними, потім йде темний шоколад, молочний і білий шоколад.

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Зазначимо, те, що білий шоколад не містить багато кофеїну або теоброміну, не означає, що ви можете ігнорувати ситуацію, якщо ваша собака їсть цю речовину. Це може призвести до легких наслідків, проте вам все одно слід зателефонувати своєму ветеринару, щоб проконсультуватися.

Що станеться, якщо собака з'їсть шоколад?

Це залежить від розміру вашої собаки та кількості шоколаду, який вона з’їла. Якщо у вас середня за розміром або велика собака, яка споживає лише невелику кількість шоколаду, ви можете помітити лише деякі ознаки, пов’язані з розладом шлунку, такі як блювота або діарея .

Але якщо ваша собака споживає велику кількість шоколаду або якщо у вас маленька собака, яка споживає шоколад, у них можуть розвинутися такі ознаки отруєння шоколадом:

Судоми

Тремтіння

Нерегулярний пульс

Аритмія серця

Внутрішня кровотеча

Ці ознаки зазвичай супроводжуються появою надзвичайного збудження.

Що робити, якщо моя собака їсть шоколад?

Якщо ви підозрюєте, що ваша собака з’їла шоколад, або бачите, як вона їсть шоколад, не чекайте, щоб побачити, чи з’являться у неї ознаки отруєння. Негайно викликайте свого ветеринара. Чим раніше собака буде вилікувана, тим вища ймовірність, що вона одужає без пригод.

Якщо ваш ветеринар недоступний, зателефонуйте в місцеву ветеринарну клініку невідкладної допомоги або на гарячу лінію з отруєнь домашніх тварин. Ці професіонали підкажуть вам, що робити.

Корисно зберегти або сфотографувати упаковку, щоб передати ветеринару, і повідомити їм час, коли собака їла шоколад. Лікування часто відрізняється залежно від того, як довго шоколад був в організмі собаки.

Тож наступного разу, коли ви захочете поділитися невеликим шматочком своїх улюблених шоколадних закусок із вихованцем, пам’ятайте, що ви насправді наражаєте його на небезпеку.

Якщо ваш вихованець все ж проковтнув шоколад, особливо якщо він з’їв його багато або їв дуже темний шоколад, негайно відведіть його до ветеринара. Чим швидше ви відреагуєте на те, що ваш улюбленець проковтнув шоколад, тим більше шансів, що він повністю одужає від інциденту.

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