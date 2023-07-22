'Ворог взяв певну паузу': Гуменюк розповіла про тактику окупантів

Російські військові взяли певну паузу для збору інформації. Нині спостерігається підвищена активність розвідувальних безпілотників.

Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Зараз спостерігаємо підвищену активність розвідувальних безпілотників. Це говорить про те, що ворог взяв певну паузу для збору інформації. Але навіть ця пауза була заповнена звуками "Shahed" у нашій зоні відповідальності", – сказала Наталія Гуменюк.

За її словами, ворог збирає інформацію, яка стосується портової інфраструктури. Зокрема, в акваторії Чорного моря в напрямку узбережжя спостерігається активність ворога.

Нині зменшилася інтенсивність ворожих обстрілів. Гуменюк вважає, що це стало можливим завдяки ефективній роботі українських бійців, які продовжують знищувати ворожі склади боєприпасів.

"Зокрема, коливається до 30 за день і за ніч. Сумарно за добу не перекатує за півсотні. Коли вони сягали 90+, це було набагато інтенсивніше", – пояснила вона.

Вона додала, що цієї ночі, 22 липня, Сили оборони відпрацювали по ворожих цілях, що були спрямовані до центру України через Миколаївську область. Хвиля "Shahed" була спрямована на розвідування реагування сил протиповітряної оборони. Тому над Миколаївщиною та Кіровоградщиною було знищено три ворожі дрони, тоді як над Дніпропетровщиною знищили ще два.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ просувається повільно. За його словами, основне питання в ціні перемоги. Також він розповів, чому початок контрнаступу було перенесено.

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