Шкідники та гербіциди: садівники назвали 5 причин пожовтіння листя яблуні

Якщо ви помітили, що листя на яблуні стало пожовклим, це тривожний сигнал, який не варто ігнорувати. Є кілька причин, які можуть спричинити пожовтіння листя на плодовому дереві.

Про це пише Час Дій.

Однією з таких них є перегрівання листя через надмірний полив. Важливо поливати рослини з регулярно та помірно, щоб не пошкодити листя. Якщо вже сталася така ситуація, можна виправити її, додавши 250 мл коров’ячого молока до відра води та поливши плодове дерево цією сумішшю.

Ще однією причиною може бути тривала спекотна погода. Під час високих температур рекомендується поливати яблуню кожні 72 години, щоб запобігти перегріву рослини.

Також пожовтіння листя може бути пов'язане зі шкідниками, зокрема з кротами. Якщо виявлено специфічні пагорби на городі, слід розглянути можливість боротьби з цими тваринами.

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Помітне пожовтіння листя також може виникнути через активне застосування гербіцидів та потужних засобів для боротьби із захворюваннями. Рекомендується захищати листя під час обробки рослини та розглядати більш щадні методи боротьби.

Загалом, важливо уважно стежити за змінами у вигляді листя на яблуні та вчасно реагувати на будь-які зміни, щоб забезпечити здоров'я дерева.

Нагадаємо, ми вже писали, чим потрібно обробляти яблуню, щоб був великий врожай.

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