ЗС РФ атакували центр Чернігова балістикою: є загиблі та поранені

У суботу, 19 серпня, Збройні сили Російської Федерації атакували центр Чернігова. В результаті ворожого обстрілу є поранені та загиблі місцеві жителі.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у своєму Telegram. Він просить громадян залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги.

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом", – сказав В'ячеслав Чаус.

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Крім цього, кореспонденти "Суспільного" розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу є жертви.

Внаслідок обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі, йшлося в повідомленні.

У Повітряних силах ЗС України попередили про загрозу застосування російськими військовими ударних безпілотників у Чернігівській області.

Нагадаємо, вночі, 19 серпня, Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих безпілотників "Shahed". Ними ворог намагався атакувати міста України. Ворожі дрони випустили з району Курська.

7 серпня російські військові обстріляли місто Покровськ, що знаходиться на території Донеччини. Окупанти обстріляли центр міста, спрямовуючи ракети на житлові будинки. Одна з ворожих ракет вдарила по звичайному житловому будинку, розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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