ЗС РФ намагаються захистити Кримський міст: у ВМС розповіли, чи стане це перешкодою для ЗСУ

Збройні сили Російської Федерації будують систему загороджень на Кримському мосту, аби його захистити. Також ворог посилив охорону незаконної конструкції, додавши більшу кількість суден.

Про це повідомив речник Військово-морські сили Збройних сил України Дмитро Плетенчук під час телемарафону. Він зазначив, що для посилення охорони окупанти залучили шість катерів та п'ять кораблів прикордонної служби ФСБ Росії.

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"На півночі теж є, але концентрація найбільша з півдня, де вони очікують атак. Також вони (окупанти – ред.) будують систему загороджень – у першу чергу бонові загородження", – сказав Дмитро Плетенчук.

З його слів, додатковий захист Кримського мосту ніяк не вплине на дії ЗСУ. Адже "немає таких парканів, які ми не подолаємо".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим". Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою ще 23 серпня, у день проведення третього саміту Кримської платформи.

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