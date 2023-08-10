Все заради науки: Навіщо геологи та палеонтологи облизують каміння

Здійснювати наукові дослідження можна різними способами, але облизування каменів може видатися дивним. Однак цей підхід є дієвим інструментом для геологів та палеонтологів у пошуках цінної інформації про гірські породи та скам'янілі кістки.

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Рендалл Ірміс, вчений з Музею природної історії штату Юта (США), розповідає, що лизання каменів - звичний практичний метод. Це не показник голоду, але інструмент для вивчення гірських порід та знаходження скам'янілих кісток динозаврів, пише IFLScience.

Зокрема, облизування каменя може розкрити, чи є це скам'яніла кістка. Якщо камінь має скам'янілість, то вона прилипає до язика через деякі особливості. Але цей метод не обмежується лише скам'янілими кістками. Геологи можуть розрізнити різні матеріали порід, розтираємо камінь між зубами. Глини розм'якшуються, а пісок залишає слід.

Ірміс наголошує, що це не найприємніша частина роботи, і іноді вони навіть жартують між собою, смакуючи скам'янілі фекалії для визначення їх походження. Він вказує, що такі дії пов'язані з роботою в галузі, де розглядаються матеріали, що існують мільйони років, і це важливо для наукових відкриттів.

Нагадаємо, англійські вчені відновили древні ворота віком 2000 років, які називали дверима у Британію.

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