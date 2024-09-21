Увесь час були як на долоні: на картині Ван Гога знайшли дві 'приховані деталі' (фото)

Китайські вчені виявили, що знамениті вихори на картині Вінсента ван Гога "Зоряна ніч" відповідають двом математичним моделям турбулентності. Це відкриття свідчить про те, що художник, можливо, інтуїтивно або свідомо передав у своїх роботах складні фізичні явища.

Дослідники проаналізували цифрову копію картини, вивчаючи структуру і масштаб вихорів. Використовуючи математичні моделі, вони встановили, що вихори на полотні відповідають як закону Колмогорова, який описує турбулентність великих масштабів, так і закону Бетчелора, який описує турбулентність малих масштабів, повідомляє видання NPR.

Вас також зацікавить: Небезпечне мистецтво: на всесвітньо відомій картині Рембрандта вчені виявили отруту

Van Gogh's The Starry Night. Джерело: John Wronn/AP/Museum of Modern Art Van Gogh's The Starry Night. Джерело: John Wronn/AP/Museum of Modern Art

Це досить несподіваний результат, оскільки зазвичай природні явища підпорядковуються лише одній з цих моделей.

Вчені виміряли відносний масштаб і відстань між рухливими мазками у «Зоряній ночі» разом із відображенням світла на картині. Джерело: Xiamen University/PA Вчені виміряли відносний масштаб і відстань між рухливими мазками у «Зоряній ночі» разом із відображенням світла на картині. Джерело: Xiamen University/PA

Вчені виміряли відносний масштаб і відстань між рухливими мазками у «Зоряній ночі» разом із відображенням світла на картині. Джерело: Xiamen University/PA Вчені виміряли відносний масштаб і відстань між рухливими мазками у «Зоряній ночі» разом із відображенням світла на картині. Джерело: Xiamen University/PA

Як художнику вдалося так точно відобразити фізичні процеси? Вчені припускають, що Ван Гог міг довго спостерігати за рухом хмар і повітряних потоків, що дозволило йому інтуїтивно зрозуміти закономірності турбулентності. Крім того, важливу роль відіграла техніка живопису художника: розмір і розташування мазків фарби виявилися ключовими для передачі складних структур вихорів.

Це відкриття має важливе значення не тільки для мистецтвознавства, але й для фізики. Воно свідчить про те, що мистецтво і наука тісно пов'язані, а художники можуть бути чутливими спостерігачами природних явищ. Крім того, це дослідження відкриває нові можливості для вивчення турбулентності за допомогою аналізу творів мистецтва.

Нагадаємо, під 500-річним полотном да Вінчі "Мадонна в скелях" знайшли приховане зображення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!