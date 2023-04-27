Весь час потрапляють у неприємності! Названо чотири найнеобережніші знаки зодіаку

Серед усіх уродженців зодіакального кола є чотири, які постійно потрапляють у халепу. Виною всьому – їхня неуважність і необережність.

За словами астрологів, від своєї безтурботності найбільше страждають Стрільці, Водолії, Риби та Близнюки. Вони схильні витати в мріях, а не дивитись під ноги.

Стрілець

Стрільці відомі своєю товариськістю, авантюрністю та імпульсивністю. Вони буквально не можуть всидіти на місці, постійно шукають пригод, але зовсім не уважні до деталей. Уродженці знаку через свою неуважність можуть потрапити в ДТП або втратити гроші, ставши жертвами обману.

Водолій

Люди, народжені під знаком Водолія, – творчі особи, які відрізняються особливим поглядом на світ. Вони успішно будують кар'єру, вигадують новаторські проєкти, але зовсім не вміють дотримуватись правил і розпорядку. Водолії дуже необережні, через що часто отримують травми.

Риби

Риби відомі своєю емпатією та сильною інтуїцією, але зворотним боком такої чутливості є емоційна нестабільність. Уродженці знаку можуть впасти в депресію через найменші проблеми: у такому стані Риби здатні наробити багато помилок, про які шкодуватимуть. Необережність призведе до плачевних наслідків.

Близнюки

Близнюки, які перебувають під заступництвом Меркурія, неспроможні зосередитися на конкретному завданні і постійно відволікаються на все. Через це уродженці знаку не тільки припускаються помилок на роботі, які їм псують репутацію, а й потрапляють у різного роду НП – вони можуть і затопити сусідів, і потрапити під колеса авто.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.