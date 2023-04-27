Все время попадают в неприятности! Названы четыре самых неосторожных знака зодиака

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть четыре, которые постоянно попадают в неприятности. Виной всему – их невнимательность и неосторожность.

По словам астрологов, от своей беспечности больше всего страдают Стрельцы, Водолеи, Рыбы и Близнецы. Они склонны витать в мечтах, а не смотреть под ноги.

Стрелец

Стрельцы известны своей общительностью, авантюрностью и импульсивностью. Они буквально не могут усидеть на месте, постоянно ищут приключений, но совершенно невнимательны к деталям. Уроженцы знака из-за своей рассеянности могут попасть в ДТП или потерять деньги, став жертвами обмана.

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Водолей

Люди, рожденные под знаком Водолея, – творческие личности, которые отличаются особенным взглядом на мир. Они успешно строят карьеру, придумывают новаторские проекты, но совершенно не умеют соблюдать правила и придерживаться распорядка. Водолеи очень неосторожны, из-за чего часто получают травмы.

Рыбы

Рыбы известны своей эмпатией и сильной интуицией, но обратной стороной такой чувствительности является эмоциональная нестабильность. Уроженцы знака могут впасть в депрессию из-за малейших проблем: в таком состоянии Рыбы способны наделать много ошибок, о которых будут жалеть. Неосторожность приведет к плачевным последствиям.

Близнецы

Близнецы, которые находятся под покровительством Меркурия, не могут сосредоточиться на конкретной задаче и постоянно отвлекаются на все вокруг. Из-за этого уроженцы знака не только допускают ошибки на работе, которые им портят репутацию, но и попадают в разного рода ЧП – они могут и затопить соседей, и угодить под колеса авто.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.