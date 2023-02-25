Лише 4 інгредієнти: як приготувати соковиті піца-роли вдома

Якщо ви шукали новий та спрощений спосіб приготувати піцу, ці роли ідеально вам підійдуть. Знадобляться лише чотири інгредієнти та 25 хвилин на випікання. Ця чудова закуска підійде як для повсякденного вживання, так і в якості простої страви до святкового столу. Рецептом поділилася фуд-блогерка Таті Чуднова.

Рецепт соковитих піца-ролів

Інгредієнти:

Листкове тісто – 300 г

Томатна паста або кетчуп

Балик або інше м'ясо – 200 г

Твердий сир – 200 г

Переходимо до приготування

Розігрійте духовку до 200ºС. Змастіть деко олією або застеліть пергаментним папером.

Листкове тісто змажте томатною пастою або кетчупом. Гарно розподіліть масу по листу, доходячи трьох країв. Один має залишитись вільним, щоб була можливість ним закріпити рулет.

Зверху на пасту викладіть балик або інше м'ясо, яке ви полюбляєте. Розкладіть його щільно, щоб при скручуванні не залишалось проміжків без начинки.

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Викладіть начинку

На балик розкладіть тонко нарізаний твердий сир. Ви також можете натерти його на крупній терці і розподілити, але тоді він випадатиме по краях при скручуванні і розрізанні. Начинка готова, тепер необхідно скрутити тісто в рулет.

Скрутіть рулет

Закручуйте його в сторону вільного від начинки тіста і зліпіть цю частину тіста з основною масою рулету.

Зліпіть краї рулету

Тепер розріжте рулет на 6-7 частин і змастіть олією або водою. Якщо бажаєте, можете посипати тісто кунжутом та сіллю. Зазвичай піца-роли випікають таким чином, щоб начинка розташовувалась по боках, проте ви також можете перегорнути їх на бік, щоб утворилось коло або овал.

Посипте рулет кунжутом

Випікайте рулетики протягом 25 хвилин або поки вони не підрум'яняться, а сир не почне витікати.

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