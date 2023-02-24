ЗСУ дроном-камікадзе знищили ворожу БМП-Д разом з екіпажем (відео)

Українські військові за допомогою дрона-камікадзе знищили БМП-Д окупантів. Нашим захисникам також вдалося ліквідувати екіпаж російських військових.

Знищенням ворогів займалися бійці 74-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України. Відео оприлюднили на сторінці громадської організації "Хортицька Варта" у Facebook.

"Ми навмисно повністю показуємо всю атаку, щоб ви змогли зрозуміти, як було важко пілоту. Ворог весь час працював засобами РЕБ прямо по нашому дрону", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як оператор дрона виявляє ворожу військову техніку. Він скеровує ударний безпілотник прямо в БМП-Д.

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На наступних кадрах, які зазнімкував інший дрон, видно, як ударний БПЛА влітає у російський бронетранспортер та вибухає.

"Ворожий БТР-Д разом із екіпажем відправили на концерт до Кобзона. Слава нашим воїнам", – додали у ГО.

Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з батальйону К-2 ліквідували військову техніку росіян з дрона-камікадзе.

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