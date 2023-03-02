ЗСУ з двох влучань знищили групу окупантів під Вугледаром (відео)
Українські військові ліквідували групу окупантів поблизу Вугледара. Для цього наші захисники використали 155-мм снаряди для гаубиці.
Для знищення ворожої групи знадобилися два влучних удари. Відео опублікував у Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.
"Два прямі влучення 155 мм снарядів по групі російських військових під Вугледаром. Група йде колоною по одному, і перший постріл української гаубиці накрив росіян, вони не встигли розосередитися і залягти", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що частину окупантів було вбито або поранено, уцілілі підійшли до місця першого влучення. У цей момент другий снаряд також точно накрив ворога.
"Блискуче коригування українських аеророзвідників та стрілянина артилеристів. Така призова стрілянина заслуговує на нагороди", – додав Бутусов.
Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.
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