ЗСУ з двох влучань знищили групу окупантів під Вугледаром (відео)

Українські військові ліквідували групу окупантів поблизу Вугледара. Для цього наші захисники використали 155-мм снаряди для гаубиці.

Для знищення ворожої групи знадобилися два влучних удари. Відео опублікував у Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.

"Два прямі влучення 155 мм снарядів по групі російських військових під Вугледаром. Група йде колоною по одному, і перший постріл української гаубиці накрив росіян, вони не встигли розосередитися і залягти", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що частину окупантів було вбито або поранено, уцілілі підійшли до місця першого влучення. У цей момент другий снаряд також точно накрив ворога.

"Блискуче коригування українських аеророзвідників та стрілянина артилеристів. Така призова стрілянина заслуговує на нагороди", – додав Бутусов.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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