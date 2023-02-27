ЗСУ ліквідували окупантів, які ховалися під танками в районі Вугледара (відео)

Українські військові знищували окупантів у районі Вугледару. Росіяни намагалися ховатися під залишками розбитої техніки.

Спочатку наші бійці ліквідували танки та БМП, а потім приступили до виявлення живої сили ворога. Відео оприлюднили у Telegram-каналі "Supernova+ Війна з росією".

"Вугледар... Привиди 155 бригади ТОФ продовжують бойове злагодження та підготовку до спалювання німецьких танків", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити групу окупантів, які намагалися сховатися у невеликій западині рельєфу. Наступної миті український військовий з безпілотника скидає гранату на ворогів.

Також на кадрах видно російських військових, які намагалися залізти під купи брухту – залишки бойових машин. Після влучання гранати, окупанти швидко тікають в інше "укриття".

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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