ЗСУ можуть знищити Кримський міст, Росія відповість ракетним ударом: астролог назвав терміни

Українські військові в березні 2023 року можуть завдати нищівного удару по Кримському мосту, внаслідок чого його буде зруйновано. У відповідь Росія влаштує новий обстріл України ракетами.

Про це ТСН заявив астролог Влад Росс. За його словами, до квітня ситуація буде напруженою – окупанти підніматимуть винищувачі у небо, щоб спробувати залякати українців.

"Єдине, що 20-ті числа – вони можуть бути такими напруженими. Може й голка Кощія впасти. Голка Кощеєва - це Кримський міст. Він (агресор - ред.) може озвіріти і направити ракетні удари по Україні",– сказав Росс.

Астролог наголосив, що загроза нависне над Запоріжжям, Миколаєвом, Харковом, Дніпром та областю.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.