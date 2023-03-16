ВСУ могут уничтожить Крымский мост, Россия ответит ракетным ударом: астролог назвал сроки

Украинские военные в марте 2023 года могут нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту, в результате чего он будет разрушен. В ответ Россия устроит новый обстрел Украины ракетами.

Об этом ТСН заявил астролог Влад Росс. По его словам, до апреля ситуация будет напряженной – оккупанты будут поднимать истребители в небо, чтобы попытаться запугать украинцев.

"Единственное, что 20-е числа – они могут быть такими напряженными. Может и игла Кощея пасть. Игла кощеева – это Крымский мост. Он (агрессор – ред.) может озвереть и направить ракетные удары по Украине", – сказал Росс.

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Астролог подчеркнул, что угроза нависнет над Запорожьем, Николаевом, Харьковом, Днепром и областью.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.