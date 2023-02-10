ЗСУ на міні підірвали БМП окупантів з особовим складом (відео)

Українські військові підірвали російську БМП разом з особовим складом окупантів. Для цього морські піхотинці замінували шляхи, якими користувалися вороги.

Внаслідок вибуху російська техніка злетіла з дороги. Відео ліквідації ворожої БМП опублікували на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Сапери морської піхоти теж дуже добре нищать російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як ворожа БМП підривається на міні на одній з доріг. Ворожу техніку зносить з дороги, з неї починає валити дим.

Точну кількість ліквідованих окупантів унаслідок підриву не вказано. Час та місце знищення ворожої БМП не уточнюється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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