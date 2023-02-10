ВСУ на мине взорвали БМП оккупантов с личным составом (видео)

Украинские военные взорвали российскую БМП вместе с личным составом оккупантов. Для этого морские пехотинцы заминировали пути, которыми воспользовались противники.

В результате взрыва российская техника взлетела с дороги. Видео ликвидации вражеской БМП опубликовали на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Саперы морской пехоты тоже очень хорошо уничтожают российских оккупантов", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как вражеская БМП подрывается на мине на одной из дорог. Вражескую технику сносит с дороги, из нее начинает валить дым.

Видео дня

Точное количество ликвидированных оккупантов в результате подрыва не указано. Время и место уничтожения вражеской БМП не уточняются из соображений безопасности.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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