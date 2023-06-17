ЗСУ на півдні ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу: ситуація на фронті

Українські Збройні Сили продовжують проводити операції як на оборонному, так і на наступному фронті з помірними успіхами. Українські військові протистоять ворогу, який має перевагу в авіації та артилерії. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

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"На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись", – написала вона.

На сході Українські Збройні Сили ведуть як оборонні, так і контрнаступальні операції. Тут ворожі сили намагаються вигнати українських військових із зайнятих позицій, проводячи штурмові дії на декількох напрямках, зокрема у Лиманському районі.

На Бахмутському напрямку загальна інтенсивність бойових дій трохи зменшилася. Українські війська проводять наступальні операції на окремих ділянках, захоплюючи висоти і лісові ділянки, з метою поступового виштовхування ворожих сил з підступів до Бахмута. Ворог докладає всіх зусиль, щоб зупинити наступ.

На сході противник зараз утримує значну кількість військ, які він продовжує поповнювати, переміщуючи додаткові підрозділи на Бахмутський напрямок з інших зон.

На півдні Українські Збройні Сили активно проводять наступальні операції на кількох напрямках одночасно. Практично на всіх ділянках та напрямках, де наші війська наступають на південь. ЗСУ досягають тактичних успіхів та поступово продовжують просуватися вперед. На цю мить наші військові займають позиції від двох кілометрів на кожному напрямку. Наші війська також закріплюються на деяких визволених позиціях та населених пунктах.

На Бердянському і Маріупольському напрямках ворожі сили зосереджують свої війська з інших напрямків та збільшують активність обстрілу. Крім того, наші війська стикаються зі сталим мінуванням полів.

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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