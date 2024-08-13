ЗСУ відплатили кадировцю за знущання над українським котиком: момент помсти на відео

Війська чеченського диктатора Рамзана Кадирова, схоже, нарешті знайшли "достойного" супротивника, щоб відновити свою "честь" після втечі від ЗСУ на Курщині.

Відповідним відео поділилися у соцмережах військовослужбовці Сил оборони.

На кадрах можна побачити одного з так званих TikTok-бійців, який настільки розлютився через приниження підрозділу "Ахмат", що, зустрівши котика на своєму шляху, почав бити його ногами. Мабуть, окупант вирішив самоствердитися за рахунок нещасної тварини, виплеснувши на неї всю свою лють.

Проте він не врахував, що за українського котика знайдуться ті, хто його захистить.

ЗСУ простежили маршрут кадировця, виявили його схованку й завдали по ньому удару за допомогою FPV-дрона.

Раніше ми розповідали, що під Бахмутом прикордонники ліквідували ворожу гармату "Рапіра" та пункт управління БпЛА окупантів.

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