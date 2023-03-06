ЗСУ показали знищення ворожого танка на Донбасі дроном-камікадзе (відео)

Українські військові показали знищення російського танка за допомогою дрона-камікадзе. Ліквідація ворожої техніки відбувалася на Сіверсько-Соледарському напрямку.

Знищенням танка займалися бійці бойової групи розвідників К2. Відповідне відео опублікували у Телеграм-каналі групи.

"Батальйон К-2. Дрон-камікадзе. Сіверськ-Соледар. Гуляли-гуляли. Наш дрон-камікадзе в роботі. Мінус один ворожий танк", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити кадри безпосередньо з дрону-камікадзе, а також з іншого безпілотника. Спочатку показано перше влучання. Потім наші захисники вирішили добити ворожий танк ще одним ударним БПЛА.

Точний час та місце знищення ворожого танка не повідомляється з міркувань безпеки.

Додамо, розвідувальна бойова група К2 належить до 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Раніше українські військові показали, як відбили ворожий штурм в районі Авдіївки на Донеччині. Ворог намагався атакувати танком та піхотою.

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