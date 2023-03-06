ВСУ показали уничтожение вражеского танка на Донбассе дроном-камикадзе (видео)

Украинские военные показали уничтожение российского танка с помощью дрона-камикадзе. Ликвидация вражеской техники происходила на Северско-Соледарском направлении.

Уничтожением танка занимались бойцы боевой группы разведчиков К2. Соответствующее видео было опубликовано в Телеграмм-канале группы.

"Батальон К-2. Дрон-камикадзе. Северск-Соледарь. Гуляли-гуляли. Наш дрон-камикадзе в работе. Минус один вражеский танк", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть кадры непосредственно из дрона-камикадзе, а также другого беспилотника. Сначала показано первое попадание. Затем наши защитники решили добить вражеский танк еще одним ударным БПЛА.

Видео дня

Точное время и место уничтожения вражеского танка не сообщаются из соображений безопасности.

Разведывательная боевая группа К2 принадлежит к 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы.

Ранее украинские военные показали, как отразили вражеский штурм в районе Авдеевки Донецкой области. Враг пытался атаковать танком и пехотой.

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