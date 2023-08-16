ЗСУ з HIMARS знищили групу окупантів під час навчання завдяки наведенню підпілля (відео)

Українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, цьому сприяє підпілля на тимчасово окупованих територіях.

Так, завдяки наведенню підпілля, ЗСУ успішно знищили групу російських солдатів.Про це повідомили у "Центрі національного спротиву".

"Сили оборони якісно "відпрацьовують" по окупантах, інформацію про яких надали українці з тимчасово окупованих територій", – йдеться у повідомленні.

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На відео видно, як російські загарбники вишикувались для навчальних стрільб у полі неподалік бази. Йдеться про 18 осіб.

Силам оборони вдалося ліквідувати вісім російських бійців та поранити ще чотирьох, використавши HIMARS. Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бригада швидкого реагування Національної гвардії "Рубіж" ліквідувала російський комплекс спостереження "Муром-М" під Бахмутом.

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