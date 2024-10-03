ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію 'Небо-М' - Генштаб

За допомогою балістичних ракет ATACAMS ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М", повідомили у Збройних силах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М". Її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі".

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"Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, оскільки вона працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів.

Як повідомляє Генштаб, у ворога залишилося лише 10 працюючих систем цього типу. Вартість такої РЛС становить понад 100 мільйонів доларів.

"Знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG. Бойова робота Сил оборони по важливих цілях ворога триває", – підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, що нещодавно українські сили оборони були змушені залишити Вугледар через загрозу оточення. російські окупанти зосередили значні сили для прориву української оборони, що створило критичну ситуацію для наших захисників.

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