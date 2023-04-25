ЗСУ зачищають майданчик на лівому березі Херсонщини: Гуменюк розповіла про успіхи

Українські захисники вже проводять зачистку від ворога на лівому березі Дніпра у Херсонській області, що тимчасово окупована російськими бойовиками. Сили оборони працюють по звільненню передової смуги, йдеться про контрбатарейну боротьбу.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, протягом останніх трьох діб ЗСУ досягли потужних результатів.

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Щодо того, чи дійсно бійці ЗСУ вже працюють на лівому березі Херсонщини, вона зауважила, що "хайпом можна дуже сильно нашкодити Силам оборони. Поспішати з новинами не слід".

Гуменюк додала: "Попри те, що ворог продовжує обстрілювати правобережжя, буквально три останні доби у нас досить потужні результати нашої бойової роботи. Це від 13 до 22 одиниць техніки. Нам вдається влучати та нищити артилерійські установки, танки, засоби ППО ворога. Наша робота по зачищенню передової смуги лівого берега досить потужна".

Днями, нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили, що Сили оборони України вже висадилися на лівому березі Херсонщини. В ISW зробили такі висновки, проаналізувавши звіти та світлини з геолокацією російських воєнних блогерів.

"Геолокаційні кадри, опубліковані російським блогером 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона)", – заявили в ISW.

Тим часом на сайті DeepState оновили карти бойових дій. Якщо раніше лівобережжя Херсонщини було позначено, як окуповане росіянами, то зараз воно позначене як сіра зона.

Нагадаємо, днями керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що власні прогнози щодо "весняного контрнаступу" він не переглядатиме. "Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось", — додав він.

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