Другий Спас-2023: як на свято приготувати найсмачніші яблука у клярі

Яблука в клярі – це смачний і простий десерт, який можна приготувати вдома за лічені хвилини. Це ідеальний десерт для свята або просто для того, щоб порадувати себе і свою сім'ю.

Готувати яблука у клярі доволі просто. Цей рецепт не вимагає значних витрат на продукти.

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Складові:

Молоко – 150 мл

Яйце - 1 шт.

Цукор – 1 ст.л.

Розпушувач – 0,5 ч.л.

Борошно - 120 г

Мелена кориця – 0,5 ч.л.

Яблуко – 3-4 шт.

Олія - 70 мл

Як готувати:

Тепле молоко, цукор та яйце з'єднайте в одній глибокій мисці. За допомогою віночка або міксера збийте масу до однорідності. Якщо любите аромат ванілі, додайте чайну ложку ванільного цукру чи краплю есенції. У молочно-яєчну суміш всипте просіяне борошно і розпушувач. Розмішуючи вінчиком, з'єднайте інгредієнти. Кляр повинен за консистенцією нагадувати густу сметану. Яблука промийте та зніміть шкірку. Виріжте серцевину та наріжте кільцями, присипте меленою корицею. Сковороду поставте на середній вогонь й додайте олії. Кільця з яблук занурте у кляр і викладіть на сковороду. Зменште вогонь й обсмажуйте яблука до золотистого кольору з двох сторін. Потім перекладіть їх на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Смачного!

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