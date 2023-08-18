Другий Спас-2023: як на свято приготувати найсмачніші яблука у клярі
Другий Спас-2023: як на свято приготувати найсмачніші яблука у клярі
Яблука в клярі – це смачний і простий десерт, який можна приготувати вдома за лічені хвилини. Це ідеальний десерт для свята або просто для того, щоб порадувати себе і свою сім'ю.
Готувати яблука у клярі доволі просто. Цей рецепт не вимагає значних витрат на продукти.
Читайте також: Яблучний Спас-2023: що класти в кошик для освячення в церкві
Складові:
- Молоко – 150 мл
- Яйце - 1 шт.
- Цукор – 1 ст.л.
- Розпушувач – 0,5 ч.л.
- Борошно - 120 г
- Мелена кориця – 0,5 ч.л.
- Яблуко – 3-4 шт.
- Олія - 70 мл
Як готувати:
- Тепле молоко, цукор та яйце з'єднайте в одній глибокій мисці. За допомогою віночка або міксера збийте масу до однорідності. Якщо любите аромат ванілі, додайте чайну ложку ванільного цукру чи краплю есенції.
- У молочно-яєчну суміш всипте просіяне борошно і розпушувач. Розмішуючи вінчиком, з'єднайте інгредієнти.
- Кляр повинен за консистенцією нагадувати густу сметану.
- Яблука промийте та зніміть шкірку. Виріжте серцевину та наріжте кільцями, присипте меленою корицею.
- Сковороду поставте на середній вогонь й додайте олії.
- Кільця з яблук занурте у кляр і викладіть на сковороду. Зменште вогонь й обсмажуйте яблука до золотистого кольору з двох сторін. Потім перекладіть їх на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.
Смачного!
Пропонуємо також рецепт пирога з яблуками, який готується без яєць.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!