'Ви людоїди' та 'Батько наш – Бандера': що у Казахстані кажуть про 'братерство' з росією (відео)

У Казахстані люди висловили своє ставлення до росіян, які намагаються нав'язати сусіднім країнам так зване "братерство". Казахи також чітко показали позицію на підтримку України.

Зокрема, громадянка Казахстану відповідь на претензії росіян та виклала відео у мережу. На ньому вона порівняла рф з імпотентом та назвала росіян людоїдами.

"Зважаючи на такі коментарі, у мене іноді складається враження, що ви, росіяни, нас, казахів, до українців просто ревнуєте. Через те, що ми їх підтримуємо. А потім: які ви нам брати? Які сестри? Ви про що? У нас з вами різні культури, релігії, різні мови. І зовні ми відрізняємося від вас", – сказала жінка.

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Казашка зазначила, що росіяни довго називали українців "братами", їздили у гості, а потім прийшли зі зброєю.

"От ви загравали з поняттями братства та сестринства, а потім взяли та напали на Україну. А ходили до них у гості раніше, так? Сім'ї заводили з українцями. А потім прийшли до них з війною та зброєю. Які ви брати? Ви недоумки. Людожери", – заявила жінка.

Вона додала, що рф ніяк не може змиритися з "втратою" України та ревнує до Євросоюзу.

"А Україну ви як ревнуєте до Європи? росія в моєму розумінні – це такий старий, у якого вже нижче від пояса нічого не фуричить, а Україна – молода і красива жінка, яка ще в самому розквіті сил. І ви такі: так не діставайся ти нікому. У вас з головою не все гаразд. Росіянам зараз ніхто не брати. Зрозуміло вам? Слава Україні!" – резюмувала громадянка Казахстану.

На іншому відео казах "показав" росіянам, яку музику слухають у його країні, увімкнувши у машині на всю гучність українську патріотичну пісню "Батько наш – Бандера".

Нагадаємо, у Німеччині чоловіка оштрафували на 4 тисяч євро за літеру Z на машині. На думку судді, чоловік винний у потуранні кримінальним злочинам.

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