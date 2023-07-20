Ви могли цього не знати: Для чого потрібна петелька ззаду на взутті

На взутті, зокрема на кросівках та інших закритих моделях, часто можна помітити невелику петельку ззаду. Цей елемент не створений для прикраси або задоволення дизайнерських капризів. Насправді він має кілька практичних призначень, які роблять носіння взуття зручнішим і більш функціональним.

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По-перше, петелька призначена для полегшення процесу взування та роздягання. Вона дозволяє обійтися без спеціальної ложки. Завдяки петельці, взуття можна швидко і легко надіти, просто потягнувши за неї, замість того, щоб тягнути задник.

Особливо це стає важливим під час дощової або сніжної погоди, коли підошви можуть стати мокрими і брудними. Завдяки петелькам, взуття можна зручно заправити штани внутрішньо, що запобігає контакту штанів з вологою і брудом під час ходьби.

Також, після повернення додому у сльоту погоду, можна зручно нести взуття, тримаючи його за петельки, щоб руки залишилися чистими.

Інша корисна функція петельок полягає в їхній допомозі при пранні спортивного взуття в пральній машині. Щоб уникнути того, щоб взуття переміщувалося по барабану або забивалося серед інших речей, можна простягнути шнурки через петельки і зв'язати пару разом. Коли настане час сушити, взуття, зв'язане шнурками, можна зручно повісити на мотузку для білизни або на планку сушарки.

Крім того, петелька на задній частині взуття також може бути корисною для того, щоб міцніше зашнурувати кросівки або інше взуття, якщо воно трохи не підійшло по розміру. Зав'язавши шнурки через петельки, можна додатково забезпечити комфортну посадку взуття на нозі.

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