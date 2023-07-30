Ви не здогадаєтеся й будете задоволені: для чого на ковпачку гелю для прання випуклі цятки

Багато людей, напевно, помічали, що деякі гелі для прання містять додаткову кришечку над ковпачком, яким закрита пляшка. Вона зазвичай містить випуклі цятки. Ці цятки не просто декоративні. Вони мають важливе призначення.

Випукла форма цяток допомагає нанести гель для прання на пляму на тканині більш рівномірно та втерти засіб у пляму. Це важливо, тому що гель для прання повинен контактувати з плямою в повному обсязі, щоб ефективно її видалити.

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Для того, щоб нанести гель для прання на пляму, просто відкрийте місткість із гелем для прання, нанесіть невеличку кількість рідини на пляму, а потім візьміть ковпачок і верхньою стороною, яка містить ці випуклі цятки, увітріть гель у пляму.

Після того покладіть одяг у пральну машину і запустіть цикл прання. Гель для прання допоможе видалити пляму з одягу.

Наступного разу, коли ви будете використовувати гель для прання, не забудьте про випуклі цятки на ковпачку. Вони допоможуть вам видалити плями ефективно і легко.

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