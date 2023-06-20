Ви народилися цього дня? У вас є кармічний борг, який потрібно погасити

Кармічні числа відповідно до нумерології мають величезний вплив на наше життя. Їх п'ять, і вони пов'язані з нашою датою народження. Якщо ми народилися в один із цих днів, то нам слід віддати кармічний борг. Нумерологія каже, що кармічні числа – це 13, 14, 16, 19 та 26.

Кармічне число 13

Кармічне число 13 пов'язане із роботою. Якщо ви народилися цього дня, значить, у минулому житті ви скористалися важкою працею інших і багато ледарювали. У вас можуть виникнути проблеми із роботою. Досить перекладати свої обов'язки на чужі плечі – краще навчитися поважати роботу та підходити до неї відповідально, інакше залишитеся без грошей.

Кармічне число 14

Людям, які народилися 14 числа, доведеться пропрацювати імпульсивність і правильно зрозуміти, що таке свобода. У минулому вони були схильні до пияцтва та ставок тільки на задоволення і часто були егоїстичні. Цього разу вони мають шанс все змінити.

Кармічне число 16

Кармічне число 16 означає, що потрібно навчитися співчуття та поваги до інших. Занадто часто ви не замислювалися над тим, як ваші дії впливають на оточуючих. У вас можуть бути проблеми устосунках, ви можете почуватися самотніми чи використаними близькими людьми.

Кармічне число 19

Якщо ви народилися 19-го числа, це означає, що в минулому ви, можливо, зловживали своєю владою та поводилися жорстоко. Отже, карма може повернутися через несправедливе поводження з вами з боку вашого нинішнього начальника, а також інших людей, які мають над вами владу, навіть символічну. Вам слід навчитися бути відповідальними

Кармічне число 26

Кармічне число 26 – це знак того, що вам потрібно подбати про свої стосунки із самим собою. У колишніх втіленнях ви могли неохоче підходити до себе, до свого тіла – тому сьогодні ви часто нехтуєте собою через згубні уподобання, вам часто може бути погано. Займіться собою – сходіть до фахівця, пройдіть психотерапію, подбайте про здорове харчування, сон і фізичні вправи.

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