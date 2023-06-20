Вы родились в этот день? У вас есть кармический долг, который нужно погасить

Кармические числа согласно нумерологии оказывают огромное влияние на нашу жизнь. Их пять, и они связаны с нашей датой рождения. Если мы родились в один из этих дней, значит, нам следует отдать кармический долг. Нумерология говорит, что кармические числа – это 13, 14, 16, 19 и 26.

Кармическое число 13

Кармическое число 13 связано с работой. Если вы родились в этот день, значит, в прошлой жизни вы воспользовались тяжким трудом других и много бездельничали. У вас могут возникнуть проблемы с работой. Хватит перекладывать свои обязанности на чужие плечи – лучше научиться уважать работу и подходить к ней ответственно, иначе останетесь без денег.

Кармическое число 14

Людям, родившимся 14 числа, предстоит проработать импульсивность и правильно понять, что такое свободаа. В прошлом они были склонны к пьянству и ставкам только на удовольствие и часто были эгоистичны. На этот раз у них есть шанс все изменить.

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Кармическое число 16

Кармическое число 16 означает, что нужно научиться сочувствию и уважению к другим. Слишком часто вы не задумывались о том, как ваши действия влияют на окружающих. У вас могут быть проблемы в отношениях, вы можете чувствовать себя одинокими или использованными близкими людьми.

Кармическое число 19

Если вы родились 19-го числа, это означает, что в прошлом вы, возможно, злоупотребляли своей властью и вели себя жестоко. Так что карма может вернуться через несправедливое обращение с вами со стороны вашего нынешнего начальника, а также других людей, имеющих над вами власть, пусть даже символическую. Вам следует научиться быть ответственными

Кармическое число 26

Кармическое число 26 – это знак того, что вам нужно позаботиться о своих отношениях с самим собой. В прежних воплощениях вы могли с неохотой подходить к себе, к своему телу – поэтому сегодня вы часто пренебрегаете собой из-за пагубных пристрастий, вам часто может быть плохо. Займитесь собой – сходите к специалисту, пройдите психотерапию, позаботьтесь о здоровом питании, сне и физических упражнениях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.