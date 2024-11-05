Вибори в США-2024: що прогнозують букмекерські контори

На букмекерському ринку президентських перегонів США спостерігаються цікаві тенденції. За даними The Guardian, Forbes та Business Insider, хоча Дональд Трамп залишається фаворитом більшості букмекерських контор, його показники дещо знизилися протягом вихідних 2-3 листопада.

Популярність ставок на вибори значно зросла, про що свідчить збільшення завантажень таких платформ як Polymarket і Kalshi. Станом на понеділок Polymarket оцінює шанси Трампа на перемогу в 58% (падіння з 67% минулого тижня). На цій платформі ставка на Трампа принесе 1 долар за кожні 58 центів у разі його перемоги, тоді як ставка на Гарріс — 1 долар за 43 центи. Про це пише The Guardian, Forbes та Business Insider.

Kalshi також знизив рейтинг республіканського кандидата з 65% до 53%. Цікаву динаміку показала платформа PredictIt, де вперше за місяць Гарріс випередила Трампа: 53% проти 51% відповідно.

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Команда Трампа наголошує на більшій точності букмекерських прогнозів порівняно з традиційними опитуваннями. Однак традиційні опитування демонструють мінімальну різницю між кандидатами та постійну зміну лідера перегонів.

Увагу привернув випадок на Polymarket, де користувач на ім'я Тео зробив ставку в розмірі понад 30 мільйонів доларів на перемогу Трампа. Хоча це викликало підозри в маніпуляції ринком, обидві сторони заперечили такі звинувачення. "Я просто хочу заробити гроші... це не має жодного політичного підтексту", — прокоментував Тео.

Нагадаємо, ми вже писали, чи вдасться Гарріс подолати Трампа на фініші?

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