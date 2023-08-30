Викиньте це негайно: річ, якою категорично не можна очищати обличчя

Дерматологи вважають серветки для видалення макіяжу найгіршим вибором для очищення обличчя. Існують вагомі аргументи на користь того, щоб якнайшвидше відмовитися від їх використання.

Про це пише radiotrek.

Ці засоби шкідливі не лише для навколишнього середовища, але й фактично не очищають шкіру від макіяжу, а розмахують його по обличчю. Навіть засоби з захистом SPF залишаються на шкірі після їх використання. Крім того, серветки для демакіяжу мають агресивний склад.

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Використання серветок спричиняє подразнення шкіри та не приносить бажаного гігієнічного результату. Більшість демакіяжних серветок містять агресивні спирти та поверхнево-активні речовини, які несприятливо впливають на шкіру, особливо коли їх поєднують з потребою активного тертя для видалення макіяжу.

Найоптимальніший метод очищення обличчя - спочатку використовувати масляний засіб чи міцелярну воду на сухій шкірі, а потім ретельно вимити обличчя, використовуючи гель або пінку на водній основі. Важливо також звертати увагу на напрямок руху при очищенні, йти по лінії росту волосся, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки від механічного впливу на шкіру.

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