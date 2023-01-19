Виїзд за кордон на чужому авто: чи можуть вас 'завернути'

Якщо ви збираєтеся виїхати за кордон, варто подбати, аби всі необхідні документи були належним чином оформлені. Особливо це стосується поїздок на автомобілі.

Раніше UAportal повідомляв про необхідні папери та речі, які повинні бути у вашому авто при перетинанні кордону.

Якщо ж ви зібралися у поїздку на автомобілі, власником якого є інша людина, то варто подбати про наступне:

Для перетину кордону на авто людині, яка не є власником, потрібно отримати тимчасове свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон або нотаріальне доручення власника авто з такою відміткою.

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон буде потрібним і власнику авто, і особі, яка має перетинати на ньому кордон. Для отримання документа треба звернутися до сервісного центру МВС.

Які документи потрібні для виїзду за кордон на чужій автівці:

Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;посвідчення біженця (або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту чи посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист).

Важливо: у разі відсутності в зазначених документах відомостей про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщені особи додатково подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання, або пред’являють її відображення в електронній формі на порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка.

Також потрібно мати копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС), або серію та номер паспорта.

Подбайте також, щоб у вас було свідоцтво про реєстрацію ТЗ та паспорт особи та ІПН (за наявності), яка отримує свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон.

"На підставі заяви власника авто особі, яка здійснює поїздку за кордон, видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію на її ім’я. А свідоцтво про реєстрацію власника авто, залишається на зберіганні у відповідному сервісному центрі МВС", – зазначили у Головному сервісному центрі МВС.

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