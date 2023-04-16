Випрасувати парою: 4 геніальні лайфхаки, які замінять праску

Щоб ваш одяг мав охайний вигляд, його потрібно випрати та попрасувати. Але що робити, якщо немає можливості скористатися праскою? На щастя, є альтернативні способи, які допоможуть розгладити ваш одяг. Ось чотири ефективні лайфхаки, про які пише видання Mirror, з яких один трюк займе всього 10 хвилин.

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Додайте лід під час сушіння. Щоб скористатися цим трюком, вам знадобиться кілька кубиків льоду та сушильна машина. Просто покладіть кілька кубиків льоду разом із вашим одягом в сушильну машину. В результаті тепла, яке виділяється сушаркою, лід розтане, утворюючи пару. Це зробить вашу сушарку саморобним відпарювачем, завдяки чому складки на вашому одязі розгладяться. Цей трюк займає всього 10 хвилин, але краще використовувати його з сорочками, оскільки з більш щільними матеріалами, такими як джинси, він може не працювати настільки ефективно; Розвісьте речі у ванній кімнаті під час приймання душу. Пара, яка наповнює кімнату під час душу, може допомогти розгладити ваш одяг без зайвих зусиль; Використовуйте фен замість праски. Якщо в вашому готельному номері немає праски, ви можете скористатися феном, щоб виправити пом'яті речі з вашої валізи; Використовуйте пульверизатор з водою. Залийте воду в пульверизатор і, за бажанням, додайте кілька крапель кондиціонера для білизни. Повісьте пом'ятий предмет і збризкайте його з відстані близько 30 см. Складки зникнуть, як тільки річ висохне.

Раніше ми писали про один прости спосіб очистити праску за 15 хвилин.

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