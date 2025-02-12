Вихід на пенсію для військових: чи впливає служба на трудовий стаж

Хоча в Україні триває мобілізація, і багато громадян змушені залишати свої робочі місця, їхній трудовий стаж не переривається. Військова служба зараховується до загального стажу, необхідного для отримання пенсії.

Як повідомляє "24 Канал" із посиланням на ПФУ, до загального страхового стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, включається також період проходження військової служби.

Отже, якщо особа ще до мобілізації мала можливість дострокового виходу на пенсію за видом діяльності, цей період буде зарахований під час обчислення пенсії після демобілізації.

Варто зауважити, що навіть у разі, якщо роботодавець не здійснює сплату страхових внесків за мобілізованого працівника, цей період все одно зараховується до страхового стажу, не впливає на трудовий досвід і не перериває стажу за спеціальністю.

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Вихід на пенсію для УБД

Мобілізація не є причиною для припинення трудового договору з працівником, призваним до лав ЗСУ. Під час проходження військової служби він тимчасово звільняється від виконання своїх посадових обов’язків, а роботодавець зобов’язаний внести відповідний запис до трудової книжки. Це положення регламентується трудовим законодавством України.

Такий запис у трудовій книжці підтверджує збереження робочого місця за мобілізованим працівником і відіграє ключову роль у відновленні трудових відносин після його демобілізації.

Як повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, особи зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на достроковий вихід на пенсію, незалежно від того, чи проходили вони службу за контрактом.

Чоловіки, які мають статус УБД, можуть виходити на пенсію з 55 років, а жінки – з 50.

Для цього необхідно мати страховий стаж щонайменше 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні спростять процедуру отримання статусу УБД.

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