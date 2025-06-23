Виплати родичам загиблих військових: у яких випадках можуть відмовити у виплатах

Не завжди родини військовослужбовців отримують грошову допомогу від держави — у деяких випадках у виплатах можуть відмовити. Причини такого рішення чітко визначені законодавством та залежать від низки факторів.

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Як повідомляє Міністерство оборони України, відмова можлива, якщо заяву подають особи, які не мають законного права на виплату, або якщо документи подано не в повному обсязі. Також держава може не призначити допомогу, якщо звернення надійшло пізніше ніж через три роки після судового рішення про визнання військового безвісти зниклим чи померлим (за винятком окремих обставин). Крім того, виплати не нараховуються у разі встановлення фактів добровільної здачі в полон, самовільного залишення частини або дезертирства.

Право на одноразову грошову допомогу мають близькі родичі загиблих захисників. Сума залежить від умов загибелі. Якщо військовий загинув у зоні бойових дій, родина має право на виплату у розмірі 15 мільйонів гривень. Якщо ж смерть настала під час виконання службових обов’язків поза зоною бойових дій, виплата становить 2 271 000 гривень, що відповідає 750 прожитковим мінімумам на 2025 рік.

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