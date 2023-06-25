Виросте величезний: чим підживити часник

З середини червня часник починає нарощувати масу головок та потребує підживлення. Яке добриво використовувати та як підкаже UaPortal.

Чим можна підгодувати часник влітку

Часник добре ростиме на підживці із попелу. Для неї потрібні:

10 л води;

1 склянка попелу з дерева;

1 стакан оцту 9%.

Розчин можна застосовувати одразу після приготування. Часник поливати під корінь.

Крім того, в період формування голівок часник потребує мінеральних добрив. Для поливу візьміть сульфат калію, калімагнезію або монофосфат калію. Калімагнезії потрібно буквально кілька грам на 10 л води. Сульфату калію - 30 гр на 10 л води, а монофосфату калію - 10 гр.

Також можна використовувати сухе калійно-фосфорне

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Хороший результат дає фосфорно-калійне добриво. Для цього в 10 л води розмішайте по 20 гр сульфату магнію, суперфосфату і сульфату калію.

Перед застосуванням зробіть маленькі борозни і вилийте туди розчин з розрахунку літр добрива на погонний метр, після чого засипте землею.

Нагадаємо, ми вже писали, як підживляти часник, щоб пір‘я не жовтіло.

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