Зросла кількість українців, готових поступитись територіями заради миру - опитування

Наприкінці 2024 року в Україні зросла кількість людей, які готові погодитися на територіальні поступки заради миру, тоді як частка тих, хто категорично проти таких поступок, зменшилася.

Якщо між травнем і жовтнем 2024 року ситуація залишалася стабільною, то між жовтнем і груднем кількість тих, хто допускає територіальні поступки, зросла з 32% до 38%. Водночас частка категорично противників поступок скоротилася.Про це свідчать результати грудневого опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи наголосили, що попри зростання готовності до компромісів, більшість українців (51%) у грудні виступали проти будь-яких поступок, хоча на початку жовтня цей показник становив 58%. Готовність до поступок зросла в усіх регіонах країни, однак у кожному з них все ж переважають ті, хто виступає категорично проти.

Результати також показали різницю в поглядах залежно від настроїв респондентів. Серед песимістів 59% вважають, що поступки можливі, а 27% проти цього. Серед оптимістів 60% категорично не сприймають поступок, тоді як 31% готові до них. Соціологи також зазначили, що люди з невизначеними поглядами близькі за позицією до оптимістів.

У рамках опитування досліджувалося ставлення до трьох умовних "пакетів" мирних домовленостей, які містили як вигідні, так і складні для України умови.

Перший пакет передбачав, що Росія зберігає контроль над усіма окупованими територіями, Україна відмовляється від вступу до НАТО, але стає членом ЄС і отримує фінансування для відновлення. У грудні цей варіант підтримали 41%, тоді як 47% були категорично проти.

Другий пакет включав контроль Росії над окупованими територіями, крім Запорізької та Херсонської областей, вступ України до НАТО й ЄС, а також отримання гарантій безпеки. Цей варіант підтримали 64%, і лише 21% виступили проти. У червні таких було 47% і 38% відповідно.

Третій пакет передбачав повернення Україні Запорізької та Херсонської областей, але збереження під контролем Росії Донбасу й Криму, а також вступ до НАТО та ЄС. У грудні 60% були готові його підтримати, а 26% виступили проти.

Опитування проводилося з 2 по 17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів методом телефонних інтерв’ю. До вибірки не включали жителів окупованих територій, хоча опитували внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, які залишили Україну після початку повномасштабної війни. Соціологи зазначають, що попри складні умови, результати зберігають високу репрезентативність.

Нагадаємо, все менше українців готові нести тягар війни.

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