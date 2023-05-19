Висока смертність через низький рівень медицини: у Греції знайшли велике древнє поховання немовлят у глеках

Під час розкопок на острові Астипалея в Греції археологи натрапили на величезний древній цвинтар для немовлят. Під час вивчення поховань виявилось, що майже всі немовлята були новонародженими чи кількамісячними. Найстаршими були 2-річні малюки.

Про це пише Greek reporter.

Тіла дітей клали у керамічні горщики та ховали у неглибоких ямах, зверху притискаючи камінням, яке вказувало на місце поховання. У давнину такий спосіб поховання маленьких дітей був розповсюдженим. На території астипалейського цвинтаря дітей ховали у період з 8 столітті до 2 століття нашої ери.

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Археологи розкопали 3 тисячі глеків зі скелетами немовлят, хоча їх набагато більше.

Вчені припускають, що цвинтар лише для немовлят з’явився через те, що на Астипалії могло бути святилище, куди жінки ходили народжувати. Там знайшли написи про бога медицини Асклепія та богиню пологів і акушерства Ейлейфію.

Можливо, на острові були лікарі, які допомагали жінкам у пологах, але, ймовірно, через низький рівень освіченості велика кількість матерів та дітей помирала при пологах. Тому на цвинтарі так багато дитячих останків.

Нагадаємо, ми вже писали, про знайдений у Афінах глек з дивними надписами, які, ймовірно застосовувалась в чорній магії.

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