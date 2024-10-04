Вибух на Сонці 'монстр Х' призвів до появи надпотужних магнітних бур: скільки триватимуть удари

Магнітна буря, яка почалася 3 жовтня, посилилася одразу до семи балів та становить небезпеку для метеочутливих людей та тих, хто має хронічні захворювання. Це одне з найсильніших геомагнітних збурень за останні місяці.

Згідно з прогнозом сервісу Meteoagent, від 4 по 6 жовтня спостерігається магнітна буря силою у сім. З 7 по 9 жовтня настане період затишшя.

Магнітні бурі, розклад на тиждень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі, розклад на тиждень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Що таке магнітні бурі і чому вони виникають?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені сонячною активністю. Викиди корональної маси від Сонця взаємодіють з магнітосферою нашої планети, що призводить до різноманітних явищ, від красивих полярних сяйв до порушень у роботі систем зв'язку та енергопостачання.

Як довго триватимуть магнітні бурі?

Тривалість магнітних бур може варіюватися від кількох годин до кількох днів. За попередніми прогнозами, нинішня магнітна буря може тривати ще чотири доби. Однак, точний прогноз тривалості геомагнітних збурень є складним завданням, оскільки сонячна активність є досить непередбачуваною.

Який вплив магнітні бурі мають на здоров'я людей?

Багато людей відчувають вплив магнітних бур на своє самопочуття. Найчастіші симптоми включають головний біль, запаморочення, підвищений артеріальний тиск, безсоння, підвищену тривожність та загальну слабкість. Особливо чутливими до магнітних бур є люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, нервової системи та ті, хто страждає на мігрень.

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур?

Хоча повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, є кілька рекомендацій, які допоможуть зменшити дискомфорт:

Дотримуйтесь правильного харчування, виділяйте достатньо часу для сну, займайтеся фізичними вправами та уникайте стресу. Спробуйте лягати спати і прокидатися в один і той же час, щоб стабілізувати свій біологічний годинник. Куріння і вживання алкоголю можуть посилити негативний вплив магнітних бур на організм. Регулярно відвідуйте лікаря і контролюйте свої хронічні захворювання

Якщо ви відчуваєте значне погіршення самопочуття під час магнітних бур, обов'язково зверніться до лікаря.

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